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كأس العالم

الدنمارك وفرنسا إلى دور الـ 16 بتعادل سلبي في مباراة مملة.. صور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:58 م
مباراة فرنسا والدانمارك
مباراة فرنسا والدانمارك
يسرى غازى
تعادل منتخب فرنسا مع نظيره الدنمارك سلبيا فى مباراة مملة جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم بروسيا، وتأهل الفريقان إلى دور الـ 16 بعدما تصدر الديوك الزرقاء المجموعة.

بدأ اللقاء بضغط من جانب لاعبي منتخب الدنمارك وشكل خطورة على دفاعات الديوك الزرقاء فى حين جرت محاولات من قبل جريزمان لتهديد مرمى المنافس.

ونجح حارس مرمى المنتخب الدانماركى فى إبعاد إحدى الكرات التي سددها فاران لاعب المنتخب الفرنسي إلى ضربة ركنية واعتمد المنتخب الدنماركى على إغلاق المساحات واستغلال المرتدات على مرمى الديوك الزرقاء.

وأضاع عثمان ديمبلى فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم للديوك الزرقاء بعدما سدد كرة قوية من الجبهة اليمنى تمر إلى جوار مرمى الحارس الدانماركي فى الدقيقة 33 وأهدر جيرو في الدقيقة 42 فرصة إضافة هدف للمنتخب الفرنسي بعدما سدد الكرة بقوة لتعلو العارضة.

شهد الشوط الثانى هجوما متبادلا بين لاعبى الفريقين وشكل اريكسون لاعب المنتخب الدانماركى خطورة على الدفاعات الفرنسية وسدد نبيل فقير لاعب الديوك الزرقاء كرة قوية تصدى لها كاسبر شمايكل حارس المنافس.

وسقط فى الدقيقة 84 جيرو لاعب المنتخب الفرنسي داخل منطقة الجزاء عقب احتكاك مدافع الدانمارك به، مطالبا حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء لصالح الديوك الزرقاء.



الدنمارك وفرنسا إلى دور الـ 16 بتعادل سلبي في مباراة مملة.. صور
الدنمارك وفرنسا إلى دور الـ 16 بتعادل سلبي في مباراة مملة.. صور
الدنمارك وفرنسا إلى دور الـ 16 بتعادل سلبي في مباراة مملة.. صور
الدنمارك وفرنسا إلى دور الـ 16 بتعادل سلبي في مباراة مملة.. صور
الدنمارك وفرنسا إلى دور الـ 16 بتعادل سلبي في مباراة مملة.. صور
الدنمارك وفرنسا إلى دور الـ 16 بتعادل سلبي في مباراة مملة.. صور
الدنمارك وفرنسا إلى دور الـ 16 بتعادل سلبي في مباراة مملة.. صور
الدنمارك وفرنسا إلى دور الـ 16 بتعادل سلبي في مباراة مملة.. صور

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