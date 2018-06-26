رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد زيارة رسمية لقبرص

عاد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص، والتي أجرى خلالها عدة مباحثات رفيعة المستوي مع الفريق الياس ليونتارس قائد الحرس الوطني القبرصي وكبار المسئولين بالقوات المسلحة القبرصية.



تضمنت المباحثات العديد من الملفات علي صعيد التعاون العسكرى والامني ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

