التربية والتعليم توافق على مقترح تطوير منهج الجولوجيا

تلقت نقابة المهن العلمية اليوم الثلاثاء خطابا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالموافقة علي توقيع بروتوكول تعاون فى مجالات عدة مرتبطة بمنهج الجيولوجيا والتي من شأنها تطوير المفاهيم المرتبطة بهذا المنهج وكذلك في طريقة إعداد المعلمين والطلاب من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة في هذا المنحي.



وبحسب الخطاب الذي حصل صدي البلد علي نسخة منه اكدت الوزارة أنه يسعدها أن يسع التعاون مع العلميين جوانب عدة من شأنها تعزيز العملية التعليمية من خلال عقد اجتماعات تحضيرية تجمع ممثلين عن النقابة والجهات المعنية بالوزارة لتدارس النقاط المقترحة من الجانبين وكذلك الاحتياجات الفعلية للوزارة في هذا الصدد تمهيدا لإعداد النقاط التي يمكن أن يشملها البروتوكول المقترح.



