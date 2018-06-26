بيرو تسقط أستراليا بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو و صور

حقق منتخب بيرو فوزا سهلا على نظيره الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد فيشت الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.



وسجل اندري كاريلو الهدف الاول في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بينما سجل الثاني باولو جيريرو في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.



وتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل مركز الوصافة منتخب الدانمارك برصيد 5 نقاط ، وفي المركز الثالث والرابع بيرو واستراليا على الترتيب .