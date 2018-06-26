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ديني

الجامعة المصرية بكازاخستان تحصد المركز الأول في الدراسات الإسلامية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:02 م
لجامعة المصرية بكازاخستان
لجامعة المصرية بكازاخستان
محمد صبري عبد الرحيم
حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، المكانة الأولى في الدراسات الإسلامية
بين 75 جامعة قازاقية -اللغة الكازاخية-.

وتلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطابًا من رئيسة الهيئة الوطنية القازاقية لضمان الجودة والاعتماد «شولبانة كالانوفا» بأنه في ضوء تقرير اللجنة المشكلة من خبراء الهيئة الوطنية القازاقية لضمان الجودة والاعتماد بالتعاون مع خبيرة الهيئة المصرية والخبير الفرنسي تم منح الاعتماد الأكاديمي لبرنامج علوم الأديان بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية.

كما حصلت الجامعة على المركز الأول في الدراسات الإسلامية من بين 75 جامعة قازاقية.

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