حكم صلاة الفرائض في البيت

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء قالوا بأن من صلى في بيته فصلاته صحيحة، وأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، كما أنه يفوته فضل كبير بترك الجماعة، ولا ينبغي لمن له رغبة في الخير أن يضيع هذا الفضل.
وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال « ما حكم صلاة الفرائض فى المنزل؟»، أنه من الأفضل أن تكون الصلاة فى المسجد فى جماعة فصلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته منفردا بسبع وعشرين درجة والجماعة سُنة مؤكدة فلو استطاع الإنسان أن يذهب الى المسجد فهذا يكون أفضل له ويكون له أجر عظيم فإن لم يتيسر له الحال فله أن يصلي في منزله.