حكم صلاة الفرائض في البيت

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء قالوا بأن من صلى في بيته فصلاته صحيحة، وأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، كما أنه يفوته فضل كبير بترك الجماعة، ولا ينبغي لمن له رغبة في الخير أن يضيع هذا الفضل.



