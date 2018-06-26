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فن

انخفاض إيرادات أفلام العيد بعد انتهاء العطلات

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:53 م
صدى البلد
سمر سعد
حققت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، أمس الاثنين ، إيرادات بلغت مليونا و887 ألفا و739 جنيها.

وينافس فى موسم عيد الفطر أكثر من فيلم سينمائى، هي "كارما" للمخرج خالد يوسف وبطولة عمرو سعد، و"حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، وفيلم "الأبلة طم طم" للمخرج على دريس وبطولة ياسمين عبد العزيز، وفيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد عادل إمام وياسمين صبرى، وفيلم "قلب أمه" لشيكو وهشام ماجد.

وتصدر فيلم حرب كرموز لأمير كرارة، إيرادات أفلام العيد، تلاه فيلم ليلة هنا وسرور، وفي المركز الثالث "قلب أمه" للفنانين شيكو وهشام ماجد، فيما اقتربت إيرادات فيلمي "الأبلة طم طم" و"كارما" من بعضهما.

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