إدراج 187 متهما في طلائع حسم على قوائم الإرهاب.. و26 تولوا اللجان الإعلامية أبرزهم معتز مطر وزوبع وناصر.. والمتهمون تدربوا على القتل والاغتيال

تليمة وموسي قيادات العمل المسلح

المتهمون تلقوا دورات تدريبية لرفع مستواهم البدنى والقتالى

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بإدراج 187 متهما فى قضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم ومصطفى رشاد عبد التواب وبحضور كلًا من حسام نصار وكيل أول نيابة أمن الدولة ومحمد سليمان أمين سر المحكمة.وجاء بحيثيات المحكمة، أنه وفقًا لتحريات قطاع الأمن الوطنى التى اطمأنت لها المحكمة، اتفق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى "طلائع حسم"، يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدم داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدنى والقتالى والعقائدى.وقالت إنه تم وضع برنامج تدريبى لهم يقوم على محورين، الأولى: تدريبهم على استخدام برامج توصيل الكترونى أمنة ومشفرة، وتوفير أماكن إيواء أمنة، وتلقيهم دورات فى مجال الاستجواب حال ضبطهم، والمحور الثانى:عسكرى قائم على تدريبهم على استخدام الأسلحة وتصنيع المفرقعات، وأساليب الاغتيالات وحرب المدن، وضمهم للجناح المسلح لتنظيم الإخوان والذى يعرف بحركتى "حسم ، لواء الثورة"، وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال وأفراد القوات المسلحة والشرطة منشآتهم والمنشات العامة والاقتصادية والسياحية وسفارات بعض الدول الأجنبية بهدف اسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، وكذا تشكيل جناح تنظيمى للجماعة يتكون من ثلاثة لجان القيادة العامة وتضطلع بمسئولية العمل النوعى المسلح داخل البلاد والإشراف على مجموعات الرصد وجمع المعلومات وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وأساليب الاغتيالات وحرب المدن ومجموعات التنفيذ، واللجنة المالية والتى تتولى الدعم المالى واللوجيستى لعناصر التنظيم واللجنة الإعلامية والتى تتولى التغطية الإعلامية للتنظيم وتشكيل خلايا لجان إعلامية وإلكترونية تعمل بشكل فردى سرى تلافيًا للرصد الأمنى وتضطلع بنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة لإثارة وتحريض المواطنين على التجمهر.وأسندت وفقًا للتحريات مهمة القيادة العامة لمجموعات العمل النوعى المسلح لكلٍ من مجدى شلش وعصام تليمة وعلى بطيخة وطارق فراج ويحي موسى ومحمود بدر وأحمد عبد الهادى ومحمد جمال حشمت وقدرى الشيخ وصلاح فطين ومحمد سحلوب وعلاء على السماحى، وعرف من أعضاء اللجنة المالية أحمد شوشة ويوسف الحواوشى وإسماعيل السعداوى وعبد اللطيف عبد اللطيف وعبد المجيد سعد الدين وعماد البتانونى، التى توفر الدعم المالى واللوجيستى لعناصر التنظيم أسلحة ومتفجرات وأماكن إيواء ووسائل انتقال وإعاشة.وتولى المتهمون أسامة جاويش ومحمد القدوسى وهيثم أبو خليل ووجدى غنيم وحمزة زوبع ومعتز مطر وسلامة محمد عبد القوى، ومحمد ناصر وصابر عبد اللطيف، وياسر عبد الحليم، و16 متهمًا أخرين مسئولية اللجنة الإعلامية والتى تتولى التغطية الإعلامية للتنظيم وتشكيل خلايا لجان إعلامية وإلكترونية تعمل بشكل فردى تلافيًا للرصد الأمنى وتضطلع بنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة لإثارة وتحريض المواطنين على التجمهر.وضم الجناح المسلح للتنظيم المسمى "طلائع حسم" عناصر موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بينهم أثنين فى محافظة القاهرة، و11 بمحافظة الجيزة، و12 بمحافظة الشرقية، و40 متهم بمحافظة المنوفية، و4 متهمين بمحافظة البحيرة، و13 متهم بمحافظة كفر الشيخ، و31 متهم بمحافظة الفيوم، ومتهم بمحافظة بنى سويف، و8 متهمين بمحافظة الدقهلية، و3 متهمين بمحافظة دمياط، ومتهمان بمحافظة سوهاج، و14 متهم بمحافظة أسيوط، ومتهم بمحافظة السويس.وأضافت الحيثيات، أن التحريات توصلت إلى تحديد عناصر مجموعات "طلائع حسم" الذين تم تدريبهم وتكليفهم بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية استعدادًا لما أسموه بيوم الحسم، وبلغ عددهم 18 متهم، وانهم ارتكبوا عدد من العمليات العدائية تحقيقًا لأغراض التنظيم الإخوانى وعٌرف منها واقعة إطلاق أعيرة نارية صوب القول الأمن بالطريق الدائرى بمدينة الفيوم، واتخاذهم عدة مساكن فى مناطق متفرقة من محافظات الجيزة والشرقية والفيوم والمنوفية لإدارة العمليات.وتم ضبط عدد من هؤلاء المتهمين فى مناطق متفرقة بمختلف محافظات الجمهورية، وبحوزتهم أعلام تحمل شعارات جماعة الإخوان، وأوراق ومطبوعات تنظيمية، وأجهزة خاصة بتصنيع العبوات المفرقعة، ومبالغ مالية بالعملات المصرية والأجنبية، وأسلحة نارية عبارة عن بنادق خرطوش وفرد خرطوش وسلاح نارى "رشاش" وأر بى جى ودانات خاصة به، وغيرها من الأسلحة.واعترف عدد من المتهمين بعد القبض عليهم، بانضمامهم لجماعة الإخوان ومنهم أحمد سامى عبد الحميد، والذى أعترف بحيازة أسلحة نارية وذخائر وتدرجه داخل الهيكل التنظيم وكانت مهمته تجنيد أعضاء مجموعات العمل النوعى بالمنوفية، وتكليفهم بالقيام بعمليات إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، وإثارة الفوضى فى ذكرى 30 يونيو، وتنفيذه عمليات إرهابية ضد منشات عامة وخاصة واستهداف بنوك.وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها، إنه قد توافرت فى الطلب المعروض كافة ما اشترطه المشرع لقبوله والقضاء بطلبات النيابة العامة وترتيبًا على ما تقدم فقد وقر فى يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن جماعتى الإخوان وطلائع حسم تعد من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 الصادر بِان تنظيم قوائم وكيانات الإرهابية والإرهابيين، الأمر الذى يتعين مع إدراج جماعتى الإخوان وطلائع حسم على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج المتهمين الوارد أسمائهم بمذكرة النيابة العامة على قوائم الإرهابين.وبعد الإطلاع على المواد رقم1،2،3،4،5،7 من القانون 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانون 11 لسنة 2017 قررت المحكمة، إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج جماعة طلائع حسم التابعة لجماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء المتهمين على قوائم الإرهابيين.والأسماء المدرجة هم كل من مجدى مصلح إسماعيل شلش، وعصام حلمى محمد عبد السلام تليمة، وطارق عبد الوهاب أحمد فراج، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسي، ومحمود محمد فتحى بدر، واحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى، ومحمد جمال حشمت عبد الحميد، وقدرى محمد فهمى محمود الشيخ، وصلاح الدين خالد الدين فطين.ومحمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب، وعلاء على على السماحى، وأحمد محمود أحمد شوشة، ويوسف عمر محمد يوسف الحواوشى، وعبد اللطيف عبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد، وعبد المجيد محمد سعد الدين عبد المجيد مشالى، وعماد غازى عطا البتانونى، وإسماعيل حسنى إبراهيم السعداوى، وأسامة مصطفى محمد رشاد الغنيمى جاويش، وسلامة محمد عبد القوى كامل، ومحمد زغلول عبد القوى القدوسي، وهيثم على على أبو خليل، وجدى عبد الحميد محمد غنيم، وحمزة سعد زوبع، ومعتز عليوة محمد إبراهيم مطر، ومحمد ناصر على عبد العظيم، وصابر عبد اللطف عبد المقصود على مشهور، وياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، قطب عبد الرحمن جاد قطب، وأيمن محمد شففيق محمد عزام.وأحمد عبد الرحمن على حسن، ومحمد أسامة محمد محمد العقيد، وخالد محمود طه عبد العزيز، ومحمود شوبك عبد السلاك محمد على، ورأفت على السباعى البطاط، ومختار محمد عطوة على متولى، وهانى إبراهيم سيد بيبرس، وسالم عادل سالم المحروقى، وياسر محمد محمود خربوش، ومحمد عثمان ماهر محمد عقل، رضا فهمى محمد خليل حسين، وأحمد سامى عبد الحميد عبد العال، وهشام سعيد أحمد مصطفى، وسعيد هشام سعيد أحمد مصطفى، وأنور أحمد انور الجد، وأحمد عبد المنعم منصور عبد المنعم، وبلال ممدوحعزب عبد القادر، وعمرو عبد القوى السيد محمد العشماوى، وإبراهيم سامى عبد الحميد عبد العال.وعمر عبد العزيز محمد قابل، وأحمد السيد محمد صقر حجاج، وعمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم، ومحمد سعد محمد محمد أحمد المليجى، وأيمن محمود محمد قوطة، وعبد الرحمن محمد محمود بطيشة، وأحمد فوزى عبد الله عبد ربه سعد، ومحمد نصر محمد عمارة، ونجم الدين على عباس بركات، وجهاد رمضان على محجوب، وعبد اللع إبراهيم مصطفى المصرى، وحسام الدين صلاح محمد طبور، وأحمد رزق محمد سلامة، وإكرامى إسماعيل يوسف التحفة، وعبد الرحمن إبراهيبم محمد محمود خضر، وعبد العليم محمود عبد العليم مرزوق ابو سنة، وعبده محمد عبده سرور، والحسن محمد توفيق على عجوة، وأحمد عمر مكرم على سيد أحمد، ومحمد شوقى السيد مراد، وعبد الرحمن أسامة محمد محمد العقيد، ومحمد سيد سعد قرنى إبراهيم، ومحمد محمود عبد ربه عبيد، وأحمد إبراهيم فؤاد الشوربجى، وأحمد بهاء الدين محمد عبد الجواد.ومصعب عصام محمد محمد عويس، وعمر جمال عصام الدين على، ومحمد عاشور محمد سيلمان، وأحمد الشحات محمد سيلم، وكريم نبوى محمد إبراهيم حسين، وعبد الله سعيد على حسن حسنين، وهانى بدر السيد محمد، واحمد زكريا محمد محمد الصياد، واحمد محمد سالم أحمد حسن، وأشرف محمد على البياع، وزكى رمضان أحمد محمد البيومى، وجبر السيد محمد السيد حجى، ومحمد احمد ناجى محمد، ومحمد على رجب أحمد، ومحمد عبد المقصود عبد التواب حسين، ومحمد محمود عبد الغنى عبد الجيد، ومحمد سعيد عبد الحميد عبد العزيز محمود، ومحمود أحمد عبد السلام محمود، ومحسن سعد حافظ سعداوى، ومحمود عبد الحى عبد الصادق سيد، وعبدالله صلاح قطب إبراهيم إسماعيل، ومحمود يحيى عبد المجيد إبراهيم، وعيد محمد عبد الحميد زوال، ومحمد أحمد مصطفى شادى، وأحمد السيد على شحات أبو الخير.وأحمد دياب شعبان حسين، وعلى إسماعيل عبد التواب على، وحمادة سيد عبد الواحد رزق، وعمر سعيد علوانى أبو العيد، وإسلام خالد أحمد عبد الله، وإبراهيم عبد العظيم محمد خميس، وسيد إبراهيم محمد سعداوى، وعبدالله يونس عبد الباقى عبد التواب، وعمر ناصر عبد العليم حسين، وإسماعيل مصطفى على بهنسي، ورائد احمد محمود خليل، وأحمد محمود مغاورى على حسن، ومحمد إبراهيم سيد ياسين، وجهاد البسطويسي الخضري صيام، والبسطويسي الخضرى البسطويسي صيام، وإسلام موسي عبد الوهاب سيف، وهانى لبيب حامد فرج حشاد، وأحمد عبد الله عبدالتواب عربجة، ومحسن محمود عبد المطلب فاضل، وكريم سعيد محمد سيد البويطى، وأكرم إبراهيم لطفى أحمد الزيدى، وعمرو خالد هلال محمد الزيدى، وراشد صديق راشد سالم.وحنان أبو بكر أحمد على، وسيد نور حسين حسن، وعبد الكريم محمد عبد المقصود عبد العليم، ومصطفى زكى عبد السلام على مقلد، وإسلام جمال أحمد جندى، وعبد الله حسن محمد احمد، ومحمد مصطفى محمود محمد، وعبد الرحمن محمد سد أبو حمد، وعبد الله أبو زيد محمود أبو زيد الوحش، ومحمد محمود سليمان على على محمد الخولى، واحمد محمد محمود محمد على، وأحمد جمل عطية سلامة، ووليد محمد عبد العظيم خطاب، وعبد الرحمن قرنى معوض سيد مليجى، وعلى على سيد أحمد الصفتى، ومصطفى على على سيد أحمد الصفتى، وأيمن محمد عبد المنعم البرهامى، ومصطفى محمد عبد الهادى الجيزاوى، وأسامة صلاح عطية محمد الفقى، وعبد الرحمن صلاح عطية محمد الفقى، وعبد الله إبراهيم محمد بظاظو، وسامح محمد محمد أبو السيد، وخبيب الشحات محمد مصطفى على، وأنس الشحات محمد مصطفى على، وحذيفة الشحات محمد مصطفى على.ومحمد عبد الراضى رمزى محمد النمر، وعمر زكريا عبد الحميد سيد أحمد، ومعب جمال محمود الشافعى حجازى، وجمال على محمد القناوى، وعبد الله هشام عبد الله عز الرجال، وأسامة محمد إبراهيم الدنجاوى، وسامح جمعة أحمد عبد الجواد، وعادل عبد الرحميم فؤاد يوسف عفيفى، ومصعب على حامد على حامد، وإسماعيل صبري عبد العال عبد اللطيف، ومحمد فاضل أحمد فاضل، ومحمد هاشم النجيلى محمد عبد الرازق، وأحمد حسن عبد الفتاح أحمد عبد الرحمن، ومحمود عبد الله حسن عبد الشافى البرماوى، وأحمد محمد عبد الفتاح الدنجاوى، وإبراهيم عجمى بسيونى نصير، وأيمن عطية إبراهيم المهدى، وعبد الله خالد حسن محمد عرفة، ومحمد طارق أحمد بيومى، ومحمد جلال مصطفى كليب، وبلال سعد محمد يوسف حسين، وأحمد محمد محمد عمارة الموزى، ومحمد إبراهيم الدسوقى محمد إبراهيم، وعمر محمد عبد التواب عبد العال.وأحمد السيد عبد التواب جمال الدين، وأحمد على أحمد محمود، ومحمد ممدوح عبد المنعم المشتولى، ومحمد ناصر إبراهيم إبراهيم الشحاتة، وإسلام عبد السلام الوصيفى عبد السلام، ومحمد حسين أحمد محمد البيلى، ورضا محمد سيد بركات، ومعاذ محمد عبد الحميد محمد أحمد الفقى، وأحمد محمد إبراهيم إسماعيل، وعبد المنعم محمد عبد المنعم حسن، وأحمد لبيب حامد حشاد، وعبد العزيز محمد عبد الفتاح شعلة، وعبد العزيز شعبان عبد العزيز البرماوى، والسعيد السعيد موسي على السعدنى، وعلاء محمد محمد النداف.