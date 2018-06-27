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ديني

هل يلزم الأضحية حتى وإن ضاقت الظروف؟.. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:01 ص
هل يلزم الأضحية
هل يلزم الأضحية حتى وإن ضاقت الظروف
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية سُنة مؤكدة فعلها النبي (صلى الله عليه وسلم) والصحابة وسائر المسلمين المستطعين .

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال « هل يلزم الأضحية حتى وإن ضاقت الظروف؟»، أن الأضحية سُنة مؤكدة فى حق القادر عليها فمن كان عليه مال فائض عن حاجته وحاجة منزله ويستطيع منه أن يعمل أضحية فيفعلها، أما من كان لا يستطيع فليس عليه أن يضحي حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا». 

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