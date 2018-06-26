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تناول حنفة من الكمون واكتشف ما سيحدث لك؟

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:03 م
صدى البلد
علا أحمد
قال الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية، إن الكمون يحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تساهم بصورة كبيرة فى القضاء على مستوي الكولستيرول المرتفع فى الجيم، فضلا عن ذله له فاعلية كبيرة في القضاء على الدهون والتى تؤثر الجسم بصورة كبيرة.

وأكد "يوسف"، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، أن الكمون يساعد بصورة كبيرة في تقليل الرغبة فى تناول الطعام وهو ما يقلل من الوزن بصورة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك فأن الكمون يساعد فى التخلص من مشكلة ضعف الأنميا لما يحتويه من فيتامينات ومعادن هامة للجسم.

وأضاف استشارى التغذية عبر صفحته على الفيس بوك، أن الكمون يساعد على مقاومة نمو الجذور الحرة وبالتالى الوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بالسرطان، وكذلك الحماية من التعرض للإصابة بالشيخوخة المبكرة، فضلا عن ذلك له دور هام فى التخلص من مشكلة نقص نسبة الحديد فى الدم.

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