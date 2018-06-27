ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم صلاة المرأة إذا انكشفت قدماها

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:12 ص
حكم صلاة المرأة إذا
حكم صلاة المرأة إذا انكشفت قدمها
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اختلافا بين العلماء حول ستر قدم المرأة فى الصلاة.

وأضاف "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل صلاة المرأة غير مقبولة إذا ظهرت رجلها؟»، أن للفقهاء فى ذلك رأيين، فيرى جمهور العلماء أن قدم المرأة من ضمن العورة، وبناءً على ذلك عليها يجب أن تستر قدميها في الصلاة، ولكن الأحناف يرون أن الرجل والكفين والوجه ليسوا من العورة وبالتالى يمكن أن تصلى المرأة دون أن تغطي رجليها.

وأشار إلى أن المختار فى دار الإفتاء المصرية، هو قول الأحناف بأن المرأة يجوز لها أن تصلى من غير أن تستر قدميها فى الصلاة وتكون صلاتها صحيحة ولا حرج فى ذلك.

ترشيحاتنا

بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي نهاية الشهر .. فيديو

فتحي سند يحدد الشخص الأنسب لخلافة هاني أبو ريدة باتحاد الكرة

تشييع جثمان شقيقة شيخ الأزهر بمسقط رأسه بالأقصر .. صور

أول تعليق من الأسطورة مارادونا بعد نقله للمستشفى

منشد الخمر والحشيش يعتذر للشعب المصرى..فيديو

تعرف على أحب الصدقات للمتوفي

داليتش: لا يوجد منتخب أفضل من كرواتيا في المونديال

الحكومة الليبية في طرابلس تعلق على اختطاف عضو المجلس الرئاسي

المكسيك تواجه السويد لحسم الصعود لدور الـ 16 في كأس العالم

هاني رمزي يوضح طبيعة منصبه الجديد في الأهلي.. فيديو

هيجواين يحذر من تشتت الانتباه قبل موقعة فرنسا

نجم الزمالك الأسبق: فيفا يدار بالمجاملات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون التيفاني يسيطر على موضة صيف 2018.. صور

نيكول سابا ترتدى فساتين جريئة.. شاهد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ17 لأمراض القلب.. فيديو وصور

سارة سلامة تقلد منة فضالي.. صور

20 صورة توثق لأناقة رؤى الصبان فى عيد ميلادها

فيديو

شاهد.. كاميرا عمرها 120 عاما في أقدم استوديو تصوير
شاهد .. أقدم استوديو فوتوغرافي التقط صور الحاشية الملكية
منشد الخمر والحشيش يعتذر للشعب المصرى..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟