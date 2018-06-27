حكم صلاة المرأة إذا انكشفت قدماها

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اختلافا بين العلماء حول ستر قدم المرأة فى الصلاة.



وأضاف "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل صلاة المرأة غير مقبولة إذا ظهرت رجلها؟»، أن للفقهاء فى ذلك رأيين، فيرى جمهور العلماء أن قدم المرأة من ضمن العورة، وبناءً على ذلك عليها يجب أن تستر قدميها في الصلاة، ولكن الأحناف يرون أن الرجل والكفين والوجه ليسوا من العورة وبالتالى يمكن أن تصلى المرأة دون أن تغطي رجليها.



وأشار إلى أن المختار فى دار الإفتاء المصرية، هو قول الأحناف بأن المرأة يجوز لها أن تصلى من غير أن تستر قدميها فى الصلاة وتكون صلاتها صحيحة ولا حرج فى ذلك.