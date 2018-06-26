شاهد.. رد فعل مشجع برازيلي كفيف لحظة الفوز على كوستاريكا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مؤثرا يظهر رد فعل أحد مشجعي منتخب البرازيل من ذوى الاحتياجات الخاصة، بعد فوز منتخبه على نظيره الكوستاريكي فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا.



تفاعل المشجع "كارلوس جونيور" غير القادر على الرؤية من التفاعل مع سحر كرة القدم ولحظات المباراة، من خلال مساعد يجسد له مايحدث على أرض الملعب عبر نموذج مصغر منه، وصديقه فى الخلف يعلق له على المباراة.



ولد "كارلوس" كفيفًا حيث بدأ يفقد بصره منذ كان فى السابعة عشر من عمره، ليختفي بصيص النور فى عينيه تمامًا، ولكنه لم يمنعه من متابعة معشوقته كرة القدم، خاصةً مع بدء فعاليات كأس العالم.



علق المترجم البصري "ريناتو رودريجز" على الأمر بأنه كان فى غاية السعادة للمساهمة فى إسعاد هذا المشجع الوفي لفريقه الوطني، رغم ما يعانيه.



ظهر رد فعل "جونيور" بمجرد إحراز البرازيل للأهداف وفوزها بالمباراة، حيث رفع يده عاليًا للتعبير عن فرحته الكبيرة بالانتصار، بينما حصد ملايين المشاهدات فى وقت قصير للغاية.



