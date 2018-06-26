32 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة اليوم

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة اليوم الأربعاء، مشتريات بقيمة 32,4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بقيمة 14.9 مليون جنيه، 17.5 مليون جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 780.5 مليون جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 161.2 مليون سهم، بتنفيذ 22,514 صفقة.



وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.731 مليار جنيه.

