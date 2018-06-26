ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحكومة تنفي الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:27 م
مصطفى مدبولي - رئيس
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مؤكدة أن مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوي الإعاقة والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة, مشددة على أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وأضافت الوزارة أن المسودة المقترحة للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والتي يتم العمل عليها حاليًا، تراعي كافة الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة كافة بنودها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة والجهات التي نشرت وتداولت المسودة المغلوطة تحري الدقة ومراعاة صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16217).

ترشيحاتنا

علي جمعة مهاجما القرضاوي: زقزت معاه بعدما احضنته قطر

إبراهيموفيتش يصر على تحدي لاعبي منتخب السويد

حسن شحاتة وعزمي مجاهد يشاركان في جنازة عبد الرحيم محمد.. صور

ميدو يرد على الجماهير المصرية بشأن نزاهة أعضاء اتحاد الكرة

نجم السعودية يكشف سر فوز الأخضر على مصر بمونديال روسيا

شاهد.. حادث مأساوي لأسرة مصرية لقيت مصرعها حرقا بالكويت

إنجاز تاريخى غير مسبوق لـ سارة سمير فى دورات البحر المتوسط

خائنة زوجها للنيابة: اتحرمت من الحنان ووجدته مع عشيقي المراهق

شاهد.. لحظة وصول محمد صلاح لمطار القاهرة

المحكمة العليا الأمريكية توافق على حظر السفر من 5 دول إسلامية

انقلاب داخل الأسرة الحاكمة بقطر.. وتميم في خطر

عصام الحضرى يعتزل اللعب الدولى بعد مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

مدرب منتخب مصر يعلن رحيله عن الفراعنة برسالة حزينة

شاهد .. ملخص مباراة فرنسا والدنمارك في المونديال

تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك بعد نصف ساعة .. صور

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. فيديو وصور

فيديو

يلا شوت .. مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا بث مباشر | لايف
مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا .. بث مباشر
فيديو جراف.. تفاصيل واقعة ضبط رئيس حى الدقى برشوة 250 ألف جنيه
بيع الطرح الأول والثانى بالكامل في العاصمة الإدارية.. فيديو
الاستقرار يسيطر على سوق الذهب والفضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟