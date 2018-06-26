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محافظات

رائدة صناعة الخزف بالفيوم تحلم بالجنسية المصرية.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:29 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تعيش إيفلين بوريه السويسرية الأصل والتى أكملت الرابعة والسبعين من عمرها، ورغم ملامحها الأوروبية إلا أنها أصبحت منذ 45 عامًا فلاحة مصرية تعيش فى بيتها الريفى بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم. لكن يعتصرها الحزن والالم لعدم حصولها على الجنسية المصرية حتى الان والتى أفنت عمرها من أجل الحصول عليها منذ اكثر من 16 عاما.

عشقت مصر فتركت بلدها سويسرا أكثر بلاد العالم تحضرًا وجاءت إلى أقصى ريف مصر لتعيش حياة الفلاحة المصرية البسيطة ترتدى ملابسها وتسير حافية القدمين وتأكل الطعام الريفى وتشرب من مياه الطلمبة وتشبع هواياتها فى صناعة الفخار والخزف حيث أقامت ورشة فى جزء من منزلها لتعليم الأطفال صناعة الفخار وتتلمذ على يدها العشرات من فتيات قرية تونس بالفيوم، حتى أصبحن اليوم من كبار أصحاب الورش.

وتقول "بوريه" إنها تعيش في قرية تونس بالفيوم منذ 45 عامًا، حيث تتميز القرية بالهدوء والأمن والأمان، والقرية لها رواد من الأجانب والعرب الكل يعيش فى هدوء وسكينة ولا يوجد ما يعكر صفوهم.

أضافت "بوريه": من عام 1960 ومنذ ايام الدكتور عبد الرحيم شحاته وأنا مستمرة فى معركتى حتى احصل على الجنسية المصرية حتى لو بلغت 100 سنة وسأذهب الى مجمع التحرير بالعكاز لكى احصل على الجنسبة المصرية لأننى اعشق تراب مصر.

وأكدت: لقد وعدنى جميع المحافظين الذين تولوا العمل بالفيوم ابتداء من الدكتور المرحوم عبد الرحيم شحاته حتى عهد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم الحالى وللأسف لم احصل على الجنسية المصرية رغم اننى اعشق تراب مصر وأوصيت بدفنى فى ترابها عند وفاتى.
رائدة صناعة الخزف بالفيوم تحلم بالجنسية المصرية.. فيديو
رائدة صناعة الخزف بالفيوم تحلم بالجنسية المصرية.. فيديو
رائدة صناعة الخزف بالفيوم تحلم بالجنسية المصرية.. فيديو
رائدة صناعة الخزف بالفيوم تحلم بالجنسية المصرية.. فيديو

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