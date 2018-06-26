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مطالب للحكومة ببيان إنجازات استرداد أملاك الدولة.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:35 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
محمد الصاحى
أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية لديها ثقة كبيرة في الدور الذي تقوم بها لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أن تلك اللجنة تؤدي دورها على أكمل وجه ولها بيان استرشادي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

ووجه السجيني الدعوة خلال لقائه مع الإعلامية «عزة مصطفى» في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، لوزير التنمية المحلية الجديد والحكومة بضرورة تقديم بيان رسمي بما نفذته لجنة استرداد أملاك الدولة، مشيرا إلى أن هذا البيان يساعد في وضع السياسات التي يتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لاستكمال استرداد أملاك الدولة.

وأوضح أن لجنة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة تراعي في عملها العديد من الأسس التي يتم التحرك من خلالها على أرض الواقع والتي من بينها وجود مناطق راعى فيها التقنين ومناطق أخرى لا يمكن تقنين وضع اليد عليها لأن تلك المناطق أما حرم سكة حديد أو حرم أنهار.

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