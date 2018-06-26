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حسين أبو العطا: ثورة 30 يونيو استعادت الوطن من الإرهابيين

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:28 م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
معتز الخصوصى
تقدم الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، بخالص التهنئة بثورة 30 يونيو للرئيس السيسي وللقوات المسلحة المصرية الباسلة وللشعب المصري العظيم، قائلا انها كانت وستظل ثورة خالدة في مجرى حياة المصريين استعادت الوطن من أيدي الأشرار والارهابيين ووضعته على الطريق الصحيح.

ونوه في بيان له اليوم، ان الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو تقترب ومصر قد حققت رقما قياسيا في الاحتياطي النقدي ونفذت اكثر من 11 الف مشروع في مختلف المجالات ، وقضت على الارهاب والتطرف كما اصبحت هناك قناعة لدى ملايين المصريين الذين شاركوا في الثورة وبعدها، ان الاخوان شياطين وانهم كانوا يقودون البلاد لجحيم مدمر مثل سوريا واليمن وليبيا.

وكان قد هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال إنها ستظل عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم.

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