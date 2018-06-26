برتوكول تعاون بين كفر الشيخ والأوقاف لإقامة مشروعات خدمية.. صور

وقع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، والمهندس السيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة كفرالشيخ وهيئة الأوقاف لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية على أرض محافظة كفرالشيخ.



جاء ذلك بحضور اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس علاء مبروك، وكيل الوزارة للشئون الهندسية، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندسة سهير صلاح الدين، مدير عام التصميمات بالهيئة، والمهندس محمود النجدى، رئيس فرع الهيئة بكفرالشيخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



قال محافظ كفرالشيخ، إن هذا البروتوكول يأتى في ضوء استغلال أصول الدولة واستثمار أراضي هيئة الأوقاف على الوجه الأمثل بما يعظم العائد الاقتصادي للطرفين وبما يدعم الاقتصاد القومي, وهو الأمر الذى اقتضى من الطرفين إعلاء المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطنى ودفعًا لعجلة التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد وتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي.



وتابع :" وذلك طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 300 لسنه 2016م على كافة أملاك هيئة الاوقاف المصرية سواء كانت ( أراضي – مباني – مشروعات – مساهمات في شركات ) وتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم املاك الهيئة في دعم الاقتصاد القومي .



أكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الاتفاق على إقامة مشروع استثماري على مساحة 14 فدانًا خلف المدرسة الفندقية بغرب مدينة كفرالشيخ، ويتكون المشروع من أبراج و منطقة خدمات و مسجد و مدرسة ، فضلًا عن إقامة مجمع طبى على مساحة 67 فدانًا و 16 قيراطًا بحى ميت علوان واستبدالها بمساحة 65 فدانًا بحوض منيسى بشمال البرلس.

