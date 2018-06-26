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إيفلين السويسرية رائدة صناعة الخزف بقرية تونس بالفيوم تعدو وراء الجنسية المصرية منذ أعوام: أفنيت عمرى في مصر منذ عام 60 ولم أحصل عليها.. وأوصيت بدفنى فى تراب المحروسة.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:00 م
إيفلين السويسرية
إيفلين السويسرية
الفيوم - نبيل أبو السعود
إيفلين السويسرية:
  •  وعود المحافظين لى لم تتحقق من عهد شحاته حتى سامى 
  •  سأذهب إلى مجمع التحرير بالعكاز حتى لو بلغت 100 عام
  •  أعشق تراب مصر ووصيتى أن أدفن فى ترابها 



فى منزلها الريفي الذي يطل على بحيرة قارون، تعيش إيفلين بوريه السويسرية الأصل، والتى أكملت الرابعة والسبعين من عمرها، ورغم ملامحها الأوروبية إلا أنها أصبحت منذ 45 عامًا فلاحة مصرية تعيش فى بيتها الريفى بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم.

عشقت "إيفلين مصر" فتركت بلدها سويسرا أكثر بلاد العالم تحضرًا وجاءت إلى أقصى ريف مصر لتعيش حياة الفلاحة المصرية البسيطة ترتدى ملابسها وتسير حافية القدمين وتأكل الطعام الريفى وتشرب من مياه الطلمبة وتشبع هواياتها فى صناعة الفخار والخزف حيث أقامت ورشة فى جزء من منزلها لتعليم الأطفال صناعة الفخار وتتلمذ على يدها العشرات من فتيات قرية تونس بالفيوم، حتى أصبحن اليوم من كبار أصحاب الورش.

إيفلين حضرت إلى هذه القرية بصحبة زوجها فى ذلك الوقت الشاعر الغنائى سيد حجاب وأعجبها المكان، فقررت الإقامة بقية حياتها، وتتمنى أن تدفن فى حديقة المنزل بعد وفاتها ولا تفكر فى العودة لبلدها الأصلى سويسرا إلا للزيارات فقط.

إيفلين عبرت عن مدى حزنها لعدم حصولها على الجنسية المصرية حتى الان والتى أفنت عمرها من أجل الحصول عليها منذ اكثر من 16 عاما وحتى الان.

وتقول إنها تعيش في قرية تونس بالفيوم منذ 45 عامًا، حيث تتميز القرية بالهدوء والأمن والأمان، والقرية لها رواد من الأجانب والعرب الكل يعيش فى هدوء وسكينة ولا يوجد ما يعكر صفوهم.

وأضافت ايفلين :" من عام 1960 ومنذ ايام الدكتور عبد الرحيم شحاته مستمرة فى معركتى حتى احصل على الجنسية المصرية حتى لو بلغت 100 سنة وسأذهب الى مجمع التحرير بالعكاز لكى احصل على الجنسبة المصرية لأننى اعشق تراب مصر".

وأكدت :" لقد وعدنى جميع المحافظين الذين تولوا العمل بالفيوم أبتداء من الدكتور المرحوم عبد الرحيم شحاته محافظ الفيوم الاسبق حتى عهد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم الحالى وللأسف لم احصل على الجنسية المصرية ، رغم اننى اعشق تراب مصر واوصيت بدفنى فى ترابها عند وفاتى".

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