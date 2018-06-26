محافظ بورسعيد يلتقي وفد الصحة لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الفريق المركزي لوزارة الصحة والسكان والخاص بمتابعة مشروع التأمين الصحي الجديد، وذلك للوقوف على الأوضاع الانشائية والتجهيزات الطبية بالمحافظة، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والذي سيطبق في محافظة بورسعيد حيث قام الوفد بزيارة مستشفى بورسعيد العام ومستشفى النصر التخصصي للاطفال والمتخصص في الاورام والجراحات الدقيقة للاطفال وذلك للوقوف على اعمال الانشاءات ومراجعة مسارات تقديم الخدمة وجاهزيتها وفق المعايير الدولية.



كما قام الوفد بزيارة وحدتي الرعاية الاولية المناخ والجوهرة للوقوف على جاهزية وحدات الرعاية الصحية الاولية لاستقبال الحالات المرضية من المستوى الاول وطرق واليات الاحالة وفق للمعايير الدولية.



تأتي الزيارة استكمالًا لتوجيهات وزارة الصحة في الاسراع في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وفق المعايير العالمية والطرق العلمية، ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل الخبرات والاسترشاد بالمعايير الدولية في تطبيق النظم الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر المزمع تطبيقه في محافظة بورسعيد كمحافظة أولى.



الجدير بالذكر ان الفريق المركزي ضم كلًا من الدكتور احمد محيي مساعد الوزيرة للطب العلاجي والدكتور احمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون المتابعة والرقابة ، والدكتور اسامة الشاذلي امين عام التخصصات الطبية، والدكتورة سهير عبدالحميد ممثل التأمين الصحي والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني للوزيرة، والدكتور وائل شحاته مسئول ميكنة المشروع.