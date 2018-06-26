ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي وفد الصحة لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:25 م
محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي وفد الصحة لمتابعة تطبيق منظومة التأمين
كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الفريق المركزي لوزارة الصحة والسكان والخاص بمتابعة مشروع التأمين الصحي الجديد، وذلك للوقوف على الأوضاع الانشائية والتجهيزات الطبية بالمحافظة، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والذي سيطبق في محافظة بورسعيد حيث قام الوفد بزيارة مستشفى بورسعيد العام ومستشفى النصر التخصصي للاطفال والمتخصص في الاورام والجراحات الدقيقة للاطفال وذلك للوقوف على اعمال الانشاءات ومراجعة مسارات تقديم الخدمة وجاهزيتها وفق المعايير الدولية.

كما قام الوفد بزيارة وحدتي الرعاية الاولية المناخ والجوهرة للوقوف على جاهزية وحدات الرعاية الصحية الاولية لاستقبال الحالات المرضية من المستوى الاول وطرق واليات الاحالة وفق للمعايير الدولية.

تأتي الزيارة استكمالًا لتوجيهات وزارة الصحة في الاسراع في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وفق المعايير العالمية والطرق العلمية، ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل الخبرات والاسترشاد بالمعايير الدولية في تطبيق النظم الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر المزمع تطبيقه في محافظة بورسعيد كمحافظة أولى.

الجدير بالذكر ان الفريق المركزي ضم كلًا من الدكتور احمد محيي مساعد الوزيرة للطب العلاجي والدكتور احمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون المتابعة والرقابة ، والدكتور اسامة الشاذلي امين عام التخصصات الطبية، والدكتورة سهير عبدالحميد ممثل التأمين الصحي والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني للوزيرة، والدكتور وائل شحاته مسئول ميكنة المشروع.
محافظ بورسعيد يلتقي وفد الصحة لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي
محافظ بورسعيد يلتقي وفد الصحة لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي
محافظ بورسعيد يلتقي وفد الصحة لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي

ترشيحاتنا

المتحدث باسم أردوغان لسيناتور أمريكي: يجب عليك أن تخرس

انفوجراف.. 6 تكليفات من الرئيس السيسي لحكومة مدبولي

انقلاب داخل الأسرة الحاكمة بقطر.. وتميم في خطر

بعد طلاقها.. تعرف على عدد زيجات رانيا يوسف

الفيفا يطالب محمد صلاح بتفسير غيابه عن مؤتمر مباراة السعودية

مفاجأة.. تناول البامية لمدة شهر واكتشف ما سيحدث للجسم

إنجاز تاريخى غير مسبوق لـ سارة سمير فى دورات البحر المتوسط

تعرف على أعضاء القيادة العامة لعناصر طلائع حسم المسلحة

شاهد.. حادث مأساوي لأسرة مصرية لقيت مصرعها حرقا بالكويت

إسرائيل تعرض على حماس ميناء مع قبرص مقابل صفقة الأسرى

كاهيل يحقق رقما تاريخيا في وداع المنتخب الأسترالي لكأس العالم

6 حقائق لا تفوتك عن مشوار هيكتور كوبر مع الفراعنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

مدرب منتخب مصر يعلن رحيله عن الفراعنة برسالة حزينة

شاهد .. ملخص مباراة فرنسا والدنمارك في المونديال

تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك بعد نصف ساعة .. صور

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. فيديو وصور

فيديو

يلا شوت .. مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا بث مباشر | لايف
مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا .. بث مباشر
فيديو جراف.. تفاصيل واقعة ضبط رئيس حى الدقى برشوة 250 ألف جنيه
بيع الطرح الأول والثانى بالكامل في العاصمة الإدارية.. فيديو
الاستقرار يسيطر على سوق الذهب والفضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟