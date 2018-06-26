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بث مباشر مباراة الارجنتين ونيجيريا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
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معلومات عن مشاهدة الارجنتين ونيجيريا اليوم الأرجنتين Vs نيجيريا ، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : استاد فيشت الأوليمبي، المعلق : يوسف سيف .

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موعد مشاهدة الارجنتين ونيجيريا يوتيوب مباراة الارجنتين ونيجيريا في تمام الـ 5:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والـ 4:00 مساءًا بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة الارجنتين ونيجيريا مباشر لايف الارجنتين ونيجيريا بث حي اليوم 26-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة الارجنتين ونيجيريا اليوم.

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