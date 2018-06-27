يا عمري في جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما بالرباط

بعد مسيرة ناجحة في المهرجانات الدولية توجت بأكثر من 4 جوائز، يُعرض الفيلم الوثائقي "يا عمري" للمخرج هادي زكّاك في جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان ضمن برنامج الليلة البيضاء للسينما والحق في الصحة والذي يُقام يوما الجمعة والسبت 29 و30 يونيو الجاري، في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.





جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان تأسست عام 2010؛ وتهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال السينما، التي تشكل رافعة قوية لنشر وتعميم قيم حقوق الإنسان والديمقراطية، ونظمت الجمعية منذ إنشائها نحو 40 نشاطًا تتنوع بين لقاءات خميس السينما وحقوق الإنسان، العروض الصباحية للأطفال، الماستر كلاس حول السينما وحقوق الإنسان والليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان.





ويتابع المخرج في فيلم يا عمري عبر السنين شيخوخة جدته هنريّت التي تخطت 100 سنة من الحياة ويرصد تحوّل الذاكرة والهجرة من لبنان إلى البرازيل، وقصص الحب والأولاد والوقت المعلّق. الفيلم كتابة وإخراج هادي زكّاك وإنتاج ZAC Films.



