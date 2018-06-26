ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملة توعية من مساجد الأقصر لترشيد استهلاك المياه .. صور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:38 م
حملة توعية لترشيد
حملة توعية لترشيد الاستهلاك للمياه
شمس يونس
بدأت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حملة توعية لأئمة المساجد بمحافظة الأقصر ضمن خطة الشركة لنشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه وذلك بالتعاون مع وزارات الأوقاف والزراعة والرى والهيئة العامة للإستعلامات حيث بدأت أولى اللقاءات بمسجد آل يحيى بقرية الفتاتيح بمدينة الطود، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف للعمل بخطى واحدة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك المياه من الناحية الدينية و أيضًا على الجانب الشخصى للفرد .

كما قامت إدارة التوعية وفق توجيهات اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وبالتنسيق مع أمانى محمد مدنى مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوعية، وأحمد إبراهيم، ووليد الإدفاوى مسئولى التوعية بالشركة، بمخاطبة الجهات المختصة والعمل معها لبدء جدول زمنى وتحديد الخطة والأهداف مع جميع الوزارات المختصة داخل المحافظة . وكان الإختيار لمدينة الطود كبداية للحملة حيث شملت ٩٥ إمام مسجد.

وبدأ رضوان عبد الرحيم الكميائى بشركة مياه الأقصر، شرح كامل لدورة الترشيح والتنقية التى تمر بها مياه الشرب وطرق التحليل المتبعة حتى تصل للمواطن بالمواصفات المطلوبة .

وأوضح فضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير عام التثقيف والإرشاد بالأوقاف لأئمة مساجد الطود، طريقة بدء العمل مع شركة مياه الأقصر ومعرفة أهم السلوكيات السلبية التى يجب تجنبها، وأهم السلوكيات الإيجابية التي يجب اتباعها من ناحية وطريقة إيصال هذه الرسالة من خلال الدروس بالمساجد وخطب الجمعة من ناحية أخرى.

كما أكد المهندس كمال الدين محمد حسين مدير إدارة الزراعة بالطود على الطرق المثلى التى يجب على المزارعين العمل بها كأساليب حديثة لتقليل إستهلاك المياه.

وأشاد محمود أحمد نجم الدين رئيس الهيئة العامة للإستعلامات بالدور الدعوى لأئمة المساجد، مؤكدًا على إعداد الهيئة لعدد من المؤتمرات والإحتفاليات فى هذا الإطار وتقدير الهيئة للدور الذى تقوم به شركة مياه الأقصر فى مجال توعية المواطنين بمحافظة الأقصر فى العديد من مجالات مياه الشرب والصرف الصحى .

حملة توعية من مساجد الأقصر لترشيد استهلاك المياه .. صور
حملة توعية من مساجد الأقصر لترشيد استهلاك المياه .. صور
حملة توعية من مساجد الأقصر لترشيد استهلاك المياه .. صور

موضوعات متعلقة

شركة مياه المنوفية تناشد الأهالي بترشيد الاستهلاك

"دور رجل الدين في حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه" ندوة بالاقصر.. صور

اليوم..قطع المياه لمدة 3 ساعات عن ثلاث مناطق غرب الأقصر

"ترشيد استهلاك المياه " فعالية بـ"شبشير الحصة" بطنطا

"مياه الفيوم" تنظم ندوة توعية لدعاة مركز أطسا "صور"

ندوات توعية بمساجد الأقصر للحث على حفظ نعمة الماء

ترشيحاتنا

تعرف على ممولى عناصر تنظيم الإخوان المسلح

مدرب البرتغال يدافع عن تصرف رونالدو بعد مباراة إيران

رسميا..الأهرام يخطف هذا اللاعب من الزمالك مقابل مليون دولار

انقلاب داخل الأسرة الحاكمة بقطر.. وتميم في خطر

إحالة مذيعة سعودية للتحقيق بسبب ملابسها غير المحتشمة.. فيديو

الأهلي يخوض أولى مبارياته بقيادة كارتيرون عصر اليوم

كاهيل يحقق رقما تاريخيا في وداع المنتخب الأسترالي لكأس العالم

مباراة الارجنتين ونيجيريا .. بث مباشر

نجم السعودية يكشف سر فوز الأخضر على مصر بمونديال روسيا

علاء مبارك يعلق على أداء منتخب مصر بعد الخروج من مونديال روسيا

حكم طهارة السكر والعسل إذا مات فيهما النمل

تعرف على مسئولى التغطية الإعلامية لعناصر التنظيم المسلح للإخوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

مدرب منتخب مصر يعلن رحيله عن الفراعنة برسالة حزينة

شاهد .. ملخص مباراة فرنسا والدنمارك في المونديال

تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك بعد نصف ساعة .. صور

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. فيديو وصور

فيديو

يلا شوت .. مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا بث مباشر | لايف
مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا .. بث مباشر
فيديو جراف.. تفاصيل واقعة ضبط رئيس حى الدقى برشوة 250 ألف جنيه
بيع الطرح الأول والثانى بالكامل في العاصمة الإدارية.. فيديو
الاستقرار يسيطر على سوق الذهب والفضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟