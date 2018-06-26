حملة توعية من مساجد الأقصر لترشيد استهلاك المياه .. صور

بدأت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حملة توعية لأئمة المساجد بمحافظة الأقصر ضمن خطة الشركة لنشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه وذلك بالتعاون مع وزارات الأوقاف والزراعة والرى والهيئة العامة للإستعلامات حيث بدأت أولى اللقاءات بمسجد آل يحيى بقرية الفتاتيح بمدينة الطود، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف للعمل بخطى واحدة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك المياه من الناحية الدينية و أيضًا على الجانب الشخصى للفرد .



كما قامت إدارة التوعية وفق توجيهات اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وبالتنسيق مع أمانى محمد مدنى مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوعية، وأحمد إبراهيم، ووليد الإدفاوى مسئولى التوعية بالشركة، بمخاطبة الجهات المختصة والعمل معها لبدء جدول زمنى وتحديد الخطة والأهداف مع جميع الوزارات المختصة داخل المحافظة . وكان الإختيار لمدينة الطود كبداية للحملة حيث شملت ٩٥ إمام مسجد.



وبدأ رضوان عبد الرحيم الكميائى بشركة مياه الأقصر، شرح كامل لدورة الترشيح والتنقية التى تمر بها مياه الشرب وطرق التحليل المتبعة حتى تصل للمواطن بالمواصفات المطلوبة .



وأوضح فضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير عام التثقيف والإرشاد بالأوقاف لأئمة مساجد الطود، طريقة بدء العمل مع شركة مياه الأقصر ومعرفة أهم السلوكيات السلبية التى يجب تجنبها، وأهم السلوكيات الإيجابية التي يجب اتباعها من ناحية وطريقة إيصال هذه الرسالة من خلال الدروس بالمساجد وخطب الجمعة من ناحية أخرى.



كما أكد المهندس كمال الدين محمد حسين مدير إدارة الزراعة بالطود على الطرق المثلى التى يجب على المزارعين العمل بها كأساليب حديثة لتقليل إستهلاك المياه.



وأشاد محمود أحمد نجم الدين رئيس الهيئة العامة للإستعلامات بالدور الدعوى لأئمة المساجد، مؤكدًا على إعداد الهيئة لعدد من المؤتمرات والإحتفاليات فى هذا الإطار وتقدير الهيئة للدور الذى تقوم به شركة مياه الأقصر فى مجال توعية المواطنين بمحافظة الأقصر فى العديد من مجالات مياه الشرب والصرف الصحى .



