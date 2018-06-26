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كأس العالم

ننشر تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:39 م
هيكتور كوبر
هيكتور كوبر
يسرى غازى
ودع منتخب مصر الوطنى بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر نهائيات مونديال روسيا عقب الإخفاق فى دور المجموعات وتلقى الخسارة أمام أوروجواى وروسيا والسعودية.

وشهدت الميزانية السنوية التى قام بإعدادها سيف الله مصطفى مراقب الحسابات فى اتحاد الكرة تقاضى المدرب الأرجنتيني ومعاونيه الأجانب 13 مليونا و153 ألفا و684 جنيها نظير قيادته للفراعنة الكبار عن العام الأخير فى عقد المدير الفنى.

يذكر ان كوبر كان يحصل على 65 ألف دولار بشكل شهرى وتمت زيادة راتبه بنسبة 10% بعد الوصول لكأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى الجابون ثم 25% بعد الوصول لكأس العالم ليصبح راتب الخواجة الأرجنتيني 90 ألف دولار شهريا، كما حصل على مكافأة قدرها نصف مليون دولار.
ننشر تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية
ننشر تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

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