روحاني: لدينا زيت وسكر ودولار لمواجهة العقوبات الأمريكية

خرج الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، بكلمة مصورة بثها التلفزيون الرسمي، ليعد الشعب الإيراني بمواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية المتمثلة في عقوبات الحظر الاقتصادي، زاعما أن أزمة العملة الأخيرة التي تسبب في خروج التظاهرات، ماهي إلا دعاية أجنبية.



وبحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز" قال روحاني ردا على العقوبات الأمريكية، "لدينا مايكفي من السكر والقمح وزيت الطهي، لدينا ما يكفي من العملة الصعبة لضخها في الأسواق".



وأضاف أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي جزء من حرب نفسية واقتصادية وسياسية ستدفع واشنطن ثمنها غاليا، ووصف قرار الرئيس الامريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني بأنه أسوأ قرار ممكن أن يتخذه ترامب.



ودافع روحاني عن إدارته وحكومته للملف الاقتصادي قائلا إن دخل الحكومة لم يتأثر في الأشهر القليلة الماضية وأن تراجع العملة الإيرانية سببه دعاية الإعلام الأجنبي.



في حين تواصلت التظاهرات في شوارع طهران لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على انهيار العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، الذي بلغ سعره 9 آلاف تومان.



ويحتج الشعب الإيراني على استمرار انهيار العملة والذي تسبب في زيادة أسعار السلع بشكل حاد، حيث فقدت العملة 40% من قيمتها خلال عام واحد، ازدادت خلاله سرعة الانهيار خاصة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات الاقتصادية ضد طهران.







