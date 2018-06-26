ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روحاني: لدينا زيت وسكر ودولار لمواجهة العقوبات الأمريكية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:34 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
حسام رضوان
خرج الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، بكلمة مصورة بثها التلفزيون الرسمي، ليعد الشعب الإيراني بمواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية المتمثلة في عقوبات الحظر الاقتصادي، زاعما أن أزمة العملة الأخيرة التي تسبب في خروج التظاهرات، ماهي إلا دعاية أجنبية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز" قال روحاني ردا على العقوبات الأمريكية، "لدينا مايكفي من السكر والقمح وزيت الطهي، لدينا ما يكفي من العملة الصعبة لضخها في الأسواق".

وأضاف أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي جزء من حرب نفسية واقتصادية وسياسية ستدفع واشنطن ثمنها غاليا، ووصف قرار الرئيس الامريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني بأنه أسوأ قرار ممكن أن يتخذه ترامب.

ودافع روحاني عن إدارته وحكومته للملف الاقتصادي قائلا إن دخل الحكومة لم يتأثر في الأشهر القليلة الماضية وأن تراجع العملة الإيرانية سببه دعاية الإعلام الأجنبي.

في حين تواصلت التظاهرات في شوارع طهران لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على انهيار العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، الذي بلغ سعره 9 آلاف تومان.

ويحتج الشعب الإيراني على استمرار انهيار العملة والذي تسبب في زيادة أسعار السلع بشكل حاد، حيث فقدت العملة 40% من قيمتها خلال عام واحد، ازدادت خلاله سرعة الانهيار خاصة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات الاقتصادية ضد طهران.



ترشيحاتنا

تعرف على ممولى عناصر تنظيم الإخوان المسلح

مرتضى منصور ينهي أحلام عبدالله السعيد فى اللعب للزمالك

مدرب الأهلي السابق يسخر من حزن لاعبي المنتخب: مرسوم

خائنة زوجها للنيابة: اتحرمت من الحنان ووجدته مع عشيقي المراهق

بعد طلاقها من طارق عزب .. رانيا يوسف قبل الانفصال: لهذه الأسباب لا يظهر معي بالمناسبات الفنية

شوبير مهاجما كوبر: المنتخب يحتاج قائدا مثل حسام غالي

فيديو جراف.. تفاصيل واقعة ضبط رئيس حى الدقى برشوة 250 ألف جنيه

رضا عبدالعال: منتخب مصر دفع ثمن مجاملات كوبر

شاهد.. حادث مأساوي لأسرة مصرية لقيت مصرعها حرقا بالكويت

إدراج معتز مطر وزوبع وناصر ويحيى موسى و183 آخرين على قوائم الإرهابيين

الزمالك يوقع عقودا مع ثلاثي جديد

عصام الحضرى يعتزل اللعب الدولى بعد مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

مدرب منتخب مصر يعلن رحيله عن الفراعنة برسالة حزينة

شاهد .. ملخص مباراة فرنسا والدنمارك في المونديال

تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك بعد نصف ساعة .. صور

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. فيديو وصور

فيديو

يلا شوت .. مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا بث مباشر | لايف
مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا .. بث مباشر
فيديو جراف.. تفاصيل واقعة ضبط رئيس حى الدقى برشوة 250 ألف جنيه
بيع الطرح الأول والثانى بالكامل في العاصمة الإدارية.. فيديو
الاستقرار يسيطر على سوق الذهب والفضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟