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تحرير 49 محضرا فى حملة تموينية بالأقصر .. صور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:38 م
تحرير 49 محضرا فى
تحرير 49 محضرا فى حملة تموينية بالأقصر .. صور
شمس يونس
شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، حملة تموينية بالتنسيق مع إدارات تموين أرمنت والقرنة وذلك فى إطار تشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 49 محضر ومخالفة تموينية عبارة عن محضر تصرف 5400 كيلو بوتاجاز، و 8 مخالفات توقف مخبز، و مخالفة إغلاق مخبز، و 20 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و مخالفة عدم وجود ماكينة، و3 مخالفات عدم وجود شهادة صحية، و 5 مخالفات عدم إعلان عن أسعار الزيوت والفلاتر، ومخالفة سلع منتهية الصلاحية، و 9 مخالفات غلق محل تجار تموين.

وتم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 49 محضرا فى حملة تموينية بالأقصر .. صور
تحرير 49 محضرا فى حملة تموينية بالأقصر .. صور
تحرير 49 محضرا فى حملة تموينية بالأقصر .. صور
تحرير 49 محضرا فى حملة تموينية بالأقصر .. صور

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