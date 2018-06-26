خفض تنسيق القبول للثانوية الخاصة بكفر الشيخ إلى 140 درجة

وافق اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، على خفض مجموع التنسيق للالتحاق بالثانوية العامة بالمدارس الخاصة من 180 درجة إلى 140 درجة.



كما جدد المحافظ الكتاب الدوري الخاص بعدم تحويل طلاب الثانوية العامة من مدارس المحافظات على مستوى الجمهورية لمدارس محافظة كفر الشيخ.



جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قرارًا العام الماضي بمنع تحويل طلاب الثانوية العامة من مدارس المحافظات لمدارس محافظة كفر الشيخ خاصة في المناطق الساخنة منعًا للغش

