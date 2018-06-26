ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

خفض تنسيق القبول للثانوية الخاصة بكفر الشيخ إلى 140 درجة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:37 م
اللواء السيد نصر
اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
وافق اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، على خفض مجموع التنسيق للالتحاق بالثانوية العامة بالمدارس الخاصة من 180 درجة إلى 140 درجة.

كما جدد المحافظ الكتاب الدوري الخاص بعدم تحويل طلاب الثانوية العامة من مدارس المحافظات على مستوى الجمهورية لمدارس محافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قرارًا العام الماضي بمنع تحويل طلاب الثانوية العامة من مدارس المحافظات لمدارس محافظة كفر الشيخ خاصة في المناطق الساخنة منعًا للغش

ترشيحاتنا

إبراهيموفيتش يصر على تحدي لاعبي منتخب السويد

إسرائيل تعرض على حماس ميناء مع قبرص مقابل صفقة الأسرى

الزمالك يوقع عقودا مع ثلاثي جديد

المحكمة العليا الأمريكية توافق على حظر السفر من 5 دول إسلامية

شاهد.. حادث مأساوي لأسرة مصرية لقيت مصرعها حرقا بالكويت

انفوجراف.. 6 تكليفات من الرئيس السيسي لحكومة مدبولي

شاهد..الحزن يخيم على بعثة المنتخب فى مطار القاهرة

ثعبان يلتهم كلبا فى الشارع.. والمفاجأة تحدث.. فيديو

أول تعليق لـ تريزيجيه عقب خروج المنتخب المصري من المونديال

سارة سمير تحصد الذهبية الثانية بدورة ألعاب البحر المتوسط

خالد بيومي يسخر من الاتحاد المصري لكرة القدم

انقلاب داخل الأسرة الحاكمة بقطر.. وتميم في خطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

مدرب منتخب مصر يعلن رحيله عن الفراعنة برسالة حزينة

شاهد .. ملخص مباراة فرنسا والدنمارك في المونديال

تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك بعد نصف ساعة .. صور

وصول طائرة منتخب مصر لمطار القاهرة عائدة من روسيا.. فيديو وصور

فيديو

يلا شوت .. مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا بث مباشر | لايف
مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا .. بث مباشر
فيديو جراف.. تفاصيل واقعة ضبط رئيس حى الدقى برشوة 250 ألف جنيه
بيع الطرح الأول والثانى بالكامل في العاصمة الإدارية.. فيديو
الاستقرار يسيطر على سوق الذهب والفضة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟