يلا شوت .. مشاهدة مباراة أيسلندا وكرواتيا بث مباشر | لايف

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معلومات عن مشاهدة أيسلندا وكرواتيا اليوم أيسلندا vs وكرواتيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : استاد فيشت الأوليمبي، المعلق : يوسف سيف .



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