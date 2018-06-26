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منوعات

أوبر تحاول إيقاف قرار إلغاء رخصة عملها في ​لندن

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:36 م
صدى البلد
كريم جمال
قررت شركة أوبر التى تقدم خدمة النقل عن طريق تطبيقها على الهواتف الذكية اللجوء لمحكمة الإستئناف في ​بريطانيا​، من إيقاف قرار إلغاء رخصة عملها في ​لندن.

وبحسب "بي بي سي"، ألغت هيئة تنظيم النقل في لندن TfL ترخيص عمل الشركة فى سبتمبر الماضي، بسبب سجلها الغير جيد فى مجال السلامة، بسبب تعدد الجرائم المتورط فيها سائقيها.

الأمر الذى سبب خسائر فادحة للشركة لخسارتها أحد أشهر العواصم الأوروبية حيث يستخدمها 3.6 مليون ركاب، و التى تدر عليها أرباحًا طائلة، لذلك تكافح من أجل الطعن على القرار والعودة من جديد، وبدأت من داخل الشركة عن طريق وضع منظومة من التغييرات الجذرية من شانها توفير نسبة أعلى من سلامة عملية نقل ركابها.

قال توم إلفيدج المدير العام لشركة أوبر في بريطانيا أثناء استجوابه في المحكمة: “بعد مغادرة جو بيرترام المدير السابق للشركة هناك فرصة أفضل لمحو السجل السىء".

يذكر أن جلسة الإستئناف التى بدأت اليوم تسمتر لمدة 3 أيام، ومن بعدها سيتم تحديد أقصي مدة لترخيص عمل الشركة، من أجل ضمان تطبيق التغييرات الإيجابية داخل الشركة.

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