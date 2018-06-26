جهاز البندول في تقويم الأسنان رسالة دكتوراه بطب أسنان طنطا

ناقشت كلية طب الأسنان بجامعة طنطا رسالة دكتوراة بعنوان مقارنة بين جهاز البندول ذو التدعيم العظمي ونظام الذراع ذو التدعيم العظمي في إرجاع ضروس الفك العلوي في حالات سوء الإطباق من الفئة الثانية والمقدمة من الدكتور محمد علي فرج الطبيب بالكلية.



كما تم مناقشة الرسالة تحت إشراف الدكتور محمود الشناوي أستاذ تقويم الأسنان والمشرف الرئيسي، و الدكتور مدحت السخاوي أستاذ تقويم الأسنان، والدكتورة غادة الميهي أستاذ مساعد تقويم الأسنان.



وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كلا من الدكتور حمدي حافظ الزاهد أستاذ تقويم الأسنان جامعة عين شمس رئيس اللجنة وعضوا من الخارج والدكتور محمود الشناوي أستاذ تقويم الأسنان عضوا عن المشرفين والدكتورة صفاء غباشي عضوا من الداخل، وقررت اللجنة بالإجماع منح درجة الدكتوراة للباحث.