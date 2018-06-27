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أخبار البلد

عضو الزراعيين: تشكيل وزير الزراعة لجنة لمتابعة مشروع غرب المنيا عين الصواب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:32 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمدي البدري، عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين وأمين العام للجنة الزراعة بحزب المصرى أن قيام دكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتشكيل لجنة من خبراء الأراضي والمياه بالجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية لتقييم الوضع الحالي لمشروع استصلاح 20 ألف فدان بمشروع غرب المنيا هو عين الصواب لكى يتخذ الوزير قراراً صحيحاً يعتمد علي رأى الخبراء فى مجالات الزراعة المختلفة وبعدها يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تصويب مسار المشروع وفقا لما تصل الية اللجان المشكلة وطبقا لتوصيات اللجان والوقوف على النقاط السلبية بالمشروع وكيفية معالجة تلك النقاط كعدم زراعة أشجار مصدات الرياح وعدم اختيار تركيبات محصولية مناسبة وكذلك الزراعة فى المواعيد المناسبة.

وأضاف البدري لـ "صدى البلد" أنه يجب ان نشيد بزيارة الوزير وتصريحاته حيث وجه الشكر لجميع العاملين بالمشروع ولم يوجه اللوم إلى أحد أو الاتهامات، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة أعماق الآبار الجوفية بالتنسيق مع وزارة الري وهذا شىء مهم لأنه من الأسباب الأساسية لنجاح المشروع.

وتابع : شاهدنا رؤوس التسمين بالمشروع عبر التقرير المصور الذى تم عرضة بالفضائيات ولاحظنا ان رؤوس الماشية تعطى مؤشرات إيجابية لنجاح مشروعات التسمين بالمشروع، وكذلك الاستفادة من مخلفات التسمين كسماد عضوى يحسن من طبيعة تربة أرض المشروع ونتظر من الوزارة الكشف عن تقارير اللجان وما الذى سيتم من خطوات بالمشروع والعرض على الرأي العام والمهتمين بالشأن الزراعى المصرى.

يذكر أن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، الدكتور عز الدين أبوستيت قد قرر تشكيل لجنة من خبراء الأراضي والمياه لتقييم الوضع الحالي لمشروع استصلاح 20 ألف فدان بمشروع غرب المنيا، علي أن يتم عرض توصيات اللجنة على الوزير خلال أسبوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تصويب مسار المشروع.

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