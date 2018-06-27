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ثقافة

حفل توقيع «تسويق سياسي» للكاتب محمد تهامي.. الجمعة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 01:43 ص
صدى البلد
طارق موسى
تقيم منصة كتبنا للنشر الإلكتروني حفلًا يوم الجمعة الموافق 29 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءً، لتوقيع أحدث إصداراتها كتاب "تسويق سياسي" للكاتب محمد تهامي . 

يوضح الكتاب الطريقة التي تمكن أي تنظيم سياسي من إيصال خطابه وأفكاره إلى المواطنين, ومجموعة الطرق التي تستخدمها التنظيمات السياسية لتحديد الأهداف والبرامج للتأثير على سلوك الناخبين والجمهور السياسي بصفة عامة.

جدير بالذكر أن محمد التهامي كاتب مقالات فى دوت مصر، باحث دكتوراة علوم سياسية، صدر له من قبل العديد من الكتب: هيروبولس، حفيد المعز، وشباب صيني، ودولة الغريب.

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