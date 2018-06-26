شاهد.. مشجعون سعوديون يغيظون معلق بين سبورت: عاش سلمان





مشجعون سعوديون يغنون "عاش سلمان" امام معلق قناة beIN SPORTS عصام الشوالي. الهجوم على الشوالي بدأ أمس بعد ان نسب احد الصحافيين كلام له عن المنتخب السعودي. pic.twitter.com/GCLQ5hY7To — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) June 26, 2018

تداول مغردون سعوديون على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو يظهر مجموعة من المشجعين السعوديين وهو يغيظون معلق قناة beIN SPORTS القطرية، عصام الشوالي، حيث رقصوا أمامه وهو يغنون "عاش سلمان".وبدأ الهجوم السعودي على شوالي منذ الأمس بعدما وجه انتقادات شديدة للمنتخب السعودي خلال لقائه مع نظيره المصري في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين للأخضر مقابل هدف واحد للمنتخب المصري، في إطار منافسات كأس العالم بموسكو.