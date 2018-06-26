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إحالة 52 طبيبا وإداريا بمستشفى ووحدة صحية فى المحلة للتحقيق

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:45 م
إحالة 52 طبيب وإداري
إحالة 52 طبيب وإداري للتحقيق بمستشفى ووحدة صحية فى المحلة
أحمد على
قرر المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم الثلاثاء إحالة 52 طبيبا وفني تمريض بمستشفي الرمد ووحدة صحية بالمحلة للتحقيق بالشئون القانونية لتزويغهم أثناء ساعات العمل وعدم انضباطهم .

ورصد تقرير من قسم الرقابة والمتابعة بديوان مجلس المدينة يتضمن إحالة 19 طبيبا و 2 تمريض و 2 فنيين بمستشفى الرمد إلى التحقيق نظرا التشطيب ( حضور و انصراف ) كما تم إحالة 29 طبيبا و 7 موظفين بالوحدة الصحية لمحله حسن للتحقيق نتيجة التشطيب عليهم في الانصراف بعد ظهر اليوم وتزويغهم أثناء ساعات العمل.

ووجه رئيس المدينة لمساعديه بالضرورة إحالة الموظفين المخالفين للوائح العمل ومتقاعسين عن خدمة العمل للتحقيق .

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