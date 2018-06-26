الأشقاء الثلاثة وراء مقتل شقيقهم وزوجته في كوم هتيم بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض جريمة قتل مزارع وزوجته بقرية كوم هتيم التابعة لمركز أبوتشت، صباح اليوم الثلاثاء، حيث تبين أن أشقاءه الثلاثة وراء الجريمة.



وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة أبوتشت، أن كلا من: هشام.ص.ب و شقيقيه حسام و طلال، نشبت بينهم وبين شقيقهم الرابع خلافات عائلية، دفعتهم إلى إطلاق وابل من الأعيرة النارية على شقيقهم وزوجته مما أدى لمصرعهما فى الحال.



كان اللواء علاء العياط ـ مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمقتل صبري.ص.ب- مزارع وزوجته تيسير.ع.ب بطلقات نارية، وتم نقل جثمانيهما إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى.