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فن

بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:54 م
النجمة الشعبية بوسي
النجمة الشعبية بوسي
محمد صبحي
أحيت النجمة الشعبية بوسي أولى حفلاتها بمهرجان موازين والذي تشارك فيه الميجا ستار محمد حماقي ضمن فعاليات الدورة الـ 17 للمهرجان والذي يقام بالعاصمة المغربية "الرباط".

وحضرت بوسي إلى المغرب قادمة من القاهرة بصحبة حماقي ومدير أعمالها حمدي بدر وأجرت قبيل الحفل عددا من اللقاءات الصحفية والتليفزيونية وبمجرد صعودها على خشبة المسرح فوجئ الجمهور المغربي بحضورها المميز وتألقها بأغاني "اه يادنيا" ،"مش مهم" ،"تعالى" ،"اجازه" ،"بتفرج علي الأيام" ،"عبده" ،"شيكولاته" .. و غيرها ممن أشعلت وصلات الرقص طوال فقرتها والتي تخللها وزغاريد الترحيب من قبل الجمهور.

وحرصت بوسي عقب انتهاء فقرتها على الاستماع إلى حماقي الذي من جانبه قدمها للجمهور للمرة الثانية في نفس الليلة وشاركها غناء "أم الدنيا".
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي
بوسي تشعل أولى حفلاتها بـ آه يا دنيا وتفاجئ الجمهور المغربي

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