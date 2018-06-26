بطلة مسابقة الرجل الحديدي تكشف كواليس سبقت حصولها على اللقب

كشفت أماني خليل بطلة مسابقة «iron man» كواليس قبل حصولها على لقب الرجل الحديدي .



وقالت «خليل» خلال لقائها في برنامج «الحياة في مصر» المذاع على قناة «الحياة» إن أسرتها كانت حريصة على ممارسة الرياضة، لذلك تربت وترعرعت في منزل رياضي بالكامل.



وأضافت «خليل» أن أهلها وضعوها في مجال الرياضة وتنقلت في بلدان كثيرة وكانت تتأقلم في كل مرة رغم صعوبة اللغة في كل بلد تذهب إليه، موضحة أن أول مسافة تسافر فيها عمر 9 سنوات.



وأوضحت أن مسابقة «iron man» بدأت بالرجال بمشاركة 15 رجلا فقط ، وبعد ذلك دخلت سيدات، لافتة إلى أنها حريصة على المشاركة في المسابقات ولم تلتفت إلى كبر سنها .