البطولات النسائية تنعش بلاتوهات السينما

تشهد بلاتوهات السينما حالة انتعاش بعد أن عانت من الركود في الفترة الماضية بسبب انشغال النجوم بتصوير أعمالهم الدرامية الرمضانية، وتستحوذ البطولة النسائية على أبرز الأفلام المقرر تصويرها.





وتبدأ الفنانة رانيا يوسف تصوير فيلمها الجديد "عش الدبابير" خلال الأيام القليلة المقبلة الذي تعود به بعد غياب سنوات.





وكان الفيلم يحمل اسما مبدئيا " أنا عارف أن أنتي عارفة إن أنا عارف"، للمخرج عادل الأعصر وتأليف حمدي يوسف، ويشارك في الفيلم مجموعة كبيرة من الممثلين منهم مجدي كامل ونور فخري وسارة سلامة.





وأكد عادل الأعصر انتهاء اللمسات النهائية على السيناريو والتحضيرات الأخيرة لانطلاق التصوير الذي سيتحدد خلال أيام بعد اختيار باقي فريق العمل.





وتنتظر رانيا يوسف عرض فيلمها الجديد "أسوار عالية " الذي انتهت من تصويره في شهر أبريل الماضي، تجسد ضمن أحداثه شخصية فنانة مشهورة، وخلال الأحداث تتعرض لموقف تدخل على إثره السجن، وعندما تخرج من السجن تحاول أن تستعيد هيبتها في الوسط الفني لكنها تخسر كل شيء حتى ابنتها تفقد حضانتها وتحاول طوال الأحداث الصمود.





ويشارك في بطولة الفيلم أحمد العوضي، وراندا البحيري، وندى بهجت، ومحمد عطية، من تأليف أمل عفيفي، وإخراج هشام العيسوي.





يشار إلى أن آخر أعمال رانيا يوسف في السينما، كان فيلم "ريجاتا" مع الفنان عمرو سعد الذي عرض عام 2015، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولة العمل فتحي عبد الوهاب وأحمد مالك.





وتدخل زينة لوكيشن تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر" لاستكمال مشاهدها المتبقية في العمل بعد أن توقفت في الفترة الماضية بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها "ممنوع الاقتراب والتصوير" الذي خاضت به سباق دراما رمضان المنتهي.





ويتبقى لزينة يومان تصوير فقط وتودع بعدها الفيلم الذي لم يتم الاستقرار حتى على موعد طرحه في دور السينما.





وتجسد زينة دور فتاة محجبة في العشرينيات من عمرها تدعى "كوثر"، تقيم في منطقة شعبية برفقة شقيقتها، حيث يناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة.





ويشارك في بطولة الفيلم ليلى علوي، ومحسن محيي الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، فراس سعيد وعبد الرحيم حسن، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.





واستأنفت الفنانة الشابة هنا الزاهد تصوير دورها في فيلم "قصة حب" للمخرج عثمان أبو لبن، ويشاركها في البطولة أحمد حاتم.





وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي ولم يحدد صنّاعه موعد عرضه في السينما، حيث أوشك أبطاله على الانتهاء من التصوير.