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أخبار العالم

أبوردينة: صفقة القرن تحولت لصفقة غزة بهدف شرخ الموقف الفلسطيني

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:46 م
الناطق باسم الرئاسة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
أ ش أ
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة : "إن الصمود الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية والموقف العربي الرافض لتجاوز قضية القدس والشرعية العربية أجهض ما يسمى بصفقة القرن؛ لأنها قامت أساسا على فكرة صفقة غزة الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية".

وأضاف أبوردينة ، في تصريح له اليوم الثلاثاء ، "إن ما يجري من طروحات وأفكار وأوهام سواء عبر ما يسمى بصفقة القرن أو صفقة غزة هدفه بالأساس إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية وقتل المشروع الوطني المتمثل بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وليس كما تحاول التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن تقدم في عملية السلام".

وحذر من محاولة توظيف إغاثة غزة سياسيا أو إنسانيا ومحاولة البعض التعاون مع هذه الطروحات التي تشير إليها التصريحات الرسمية الإسرائيلية سواء عبر بناء ميناء بحري أو غيره دون أن تكون ضمن حل سياسي شامل قائم على قرارات الشرعية الدولية .. مشيرا إلى أنها محاولة لخلق تعايش مع وجود الاحتلال والهروب من الواقع المتفجر.

وأكد أن هذه الطروحات المشبوهة التي تحاول المس بالمشروع الوطني والهوية الوطنية الفلسطينية تتطلب مواقف وطنية شجاعة للحفاظ على القدس والهوية والأرض وليس من خلال اتصالات أو رسائل تتنازل عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

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