غدا.. انقطاع الكهرباء عن مرسى علم 4 ساعات للصيانة
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:40 م
غدا.. انقطاع الكهرباء عن مرسى علم 4 ساعات للصيانة
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم انقطاع التيار الكهربائي، غدا /الأربعاء/ عن المدينة لمدة تصل إلى 4 ساعات؛ لعمل صيانة في لوحة الجهد المنخفض.
وأوضحت الوحدة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تقرر فصل الكهرباء اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، لعمل الصيانة.
وتهيب المواطنين وكافة القطاعات الخدمية باتخاذ التدابير اللازمة لحين عودة التيار مرة أخرى.