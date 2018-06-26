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غدا.. انقطاع الكهرباء عن مرسى علم 4 ساعات للصيانة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:40 م
غدا.. انقطاع الكهرباء
غدا.. انقطاع الكهرباء عن مرسى علم 4 ساعات للصيانة
أ ش أ
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم انقطاع التيار الكهربائي، غدا /الأربعاء/ عن المدينة لمدة تصل إلى 4 ساعات؛ لعمل صيانة في لوحة الجهد المنخفض.

وأوضحت الوحدة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تقرر فصل الكهرباء اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، لعمل الصيانة.

وتهيب المواطنين وكافة القطاعات الخدمية باتخاذ التدابير اللازمة لحين عودة التيار مرة أخرى.

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