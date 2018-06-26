غدا.. انقطاع الكهرباء عن مرسى علم 4 ساعات للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم انقطاع التيار الكهربائي، غدا /الأربعاء/ عن المدينة لمدة تصل إلى 4 ساعات؛ لعمل صيانة في لوحة الجهد المنخفض.



وأوضحت الوحدة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تقرر فصل الكهرباء اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، لعمل الصيانة.



وتهيب المواطنين وكافة القطاعات الخدمية باتخاذ التدابير اللازمة لحين عودة التيار مرة أخرى.

