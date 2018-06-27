اليوم .. الحكم على 12 متهماً بالاعتداء علي كمين الخصوص

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، حكمها على 12 متهمًا بالاعتداء على كمين شرطة الخصوص.





وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في 2016 أسس تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن ضمه باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.



