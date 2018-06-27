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حوادث

اليوم .. الحكم على 12 متهماً بالاعتداء علي كمين الخصوص

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:18 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
قسم الحوادث
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، حكمها على 12 متهمًا بالاعتداء على كمين شرطة الخصوص.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في 2016 أسس تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن ضمه باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا، خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعد والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال ضابط الشرطة خالد محي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.

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