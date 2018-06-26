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محافظات

مليون و331 ألف طن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:52 م
مليون و331 ألف طن
مليون و331 ألف طن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية
أ ش أ
صرح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور، بأن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليونا وثلاثمائة وواحدا وثلاثين ألف طن، منها 481 ألف طن قمح.

وقال الغندور - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن الميناء استقبل الباخرة "فوج ديفينتي" وعلى متنها 30 ألف طن ذرة قادمة من اليونان.

وأضاف أنه تم تفريغ حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وخلوها من الحشرات، تمهيدا لتبخيرها وإرسالها للمطاحن بمحافظات أخرى، مشيرا إلى خروج 100 شاحنة قمح محملة بـ30 ألف طن في طريقها للمحافظات، مؤكدا ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بمختلف الإدارات بالميناء، وسير عمليات مغادرة السفن ووصولها ورسوها على الأرصفة المختلفة بشكل منتظم.

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