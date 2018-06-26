ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

حارس الأرجنتين يسجل مشاركة تاريخية أمام نيجيريا في كأس العالم

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:58 م
فرانكو أرماني، حارس
فرانكو أرماني، حارس مرمى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم
محمد رشاد
يشارك فرانكو أرماني، حارس مرمى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أمام نيجيريا اليوم في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقالت شبكة "اوبتا" للإحصائيات، إن أرماني سوف يصبح الحارس رقم 17 الذي يحمي عرين الأرجنتين في نهائيات كأس العالم، ولا يوجد منتخب لديه عدد أكثر من ذلك.

ودفع سامباولي بأرماني بدلا من ويلي كاباييرو ضد نيجيريا اليوم بعد خطأ حارس تشيلسي الساذج ضد كرواتيا في الجولة الماضية 3-0.

ترشيحاتنا

المذيعة المتهمة بعدم الاحتشام تغادر السعودية بعد إحالتها للتحقيق.. صور

أول تعليق لـ تريزيجيه عقب خروج المنتخب المصري من المونديال

شاهد.. مشجعون سعوديون يغيظون معلق بين سبورت: عاش سلمان

عاجل.. انطلاق مباراة الارجنتين و نيجيريا بث مباشر

كاهيل يحقق رقما تاريخيا في وداع المنتخب الأسترالي لكأس العالم

بعد طلاقها من طارق عزب .. رانيا يوسف قبل الانفصال: لهذه الأسباب لا يظهر معي بالمناسبات الفنية

الأهلي يفوز على فاركو 3-1.. وديًا

إلغاء الحكم بإعدام سودانية قتلت زوجها لقيامه باغتصابها فى شهر العسل

المحكمة العليا الأمريكية توافق على حظر السفر من 5 دول إسلامية

تناول منقوع الماء بالليمون والنعناع واكتشف ما سيحدث

الطويلة يكشف آخر مستجدات انتقال إبراهيم حسن للزمالك .. فيديو

مدرب منتخب مصر يعلن رحيله عن الفراعنة برسالة حزينة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور

تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

مدرب منتخب مصر يعلن رحيله عن الفراعنة برسالة حزينة

شاهد .. ملخص مباراة فرنسا والدنمارك في المونديال

تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك بعد نصف ساعة .. صور

فيديو

الأرجنتين تتقدم على نيجيريا بهدف في الشوط الأول.. فيديو
بطلة مسابقة الرجل الحديدي تكشف كواليس سبقت حصولها على اللقب
القائم يحرم ميسي من الهدف الثاني في شباك نيجيريا
وزير الخارجية: نفخر بنشر 3000 جندي لحفظ السلام في أفريقيا.. فيديو
شاهد.. رد فعل مارادونا عقب هدف ميسي في نيجيريا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟