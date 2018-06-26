حارس الأرجنتين يسجل مشاركة تاريخية أمام نيجيريا في كأس العالم

يشارك فرانكو أرماني، حارس مرمى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أمام نيجيريا اليوم في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.



وقالت شبكة "اوبتا" للإحصائيات، إن أرماني سوف يصبح الحارس رقم 17 الذي يحمي عرين الأرجنتين في نهائيات كأس العالم، ولا يوجد منتخب لديه عدد أكثر من ذلك.



ودفع سامباولي بأرماني بدلا من ويلي كاباييرو ضد نيجيريا اليوم بعد خطأ حارس تشيلسي الساذج ضد كرواتيا في الجولة الماضية 3-0.

