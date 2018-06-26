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أخبار العالم

انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهالي الحديدة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:46 م
طائرتي إغاثة تحملان
طائرتي إغاثة تحملان مواد إيوائية وغذائية إلى عدن
أ ش أ
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الثلاثاء طائرتي إغاثة تحملان مواد إيوائية وغذائية إلى عدن تمهيد لنقلها إلى محافظة الحديدة ؛ وهي أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهالي المحافظة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة قوله : إن انطلاق الجسر الإغاثي يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتفقد أحوال الأشقاء اليمنيين كافة لاسيما المناطق الأكثر تضررًا ومنها الحديدة التي عانت كثيرا من سيطرة المليشيات الحوثية.

وبين أن الطائرتين تحملان 70 طنًا من المواد الإيوائية والغذائية تستهدف الأسر الأكثر تضررًا في المحافظة يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

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