ضبط 16 شخصا بحوزتهم أكثر من 52 كجم بانجو وحشيش و8 آلاف قرص مخدر

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية وعددٍ من مديريات الأمن من ضبط 16 شخصا وبحوزتهم أكثر من 36 كيلوجراما من مخدر البانجو و16 كيلوجراما من مخدر الحشيش و250 جراما من مخدر الهيروين و8330 قرصا مخدرا.



جاء ذلك خلال الحملات التي شنها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديريات أمن(الدقهلية ، قنا ، الإسكندرية ، أسوان ، الإسماعيلية ، المنيا ، القاهرة ، وأسيوط).



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة والمتجرين بها.