ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 16 شخصا بحوزتهم أكثر من 52 كجم بانجو وحشيش و8 آلاف قرص مخدر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:52 م
المضبوطات - أرشيفية
المضبوطات - أرشيفية
أ ش أ
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية وعددٍ من مديريات الأمن من ضبط 16 شخصا وبحوزتهم أكثر من 36 كيلوجراما من مخدر البانجو و16 كيلوجراما من مخدر الحشيش و250 جراما من مخدر الهيروين و8330 قرصا مخدرا.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديريات أمن(الدقهلية ، قنا ، الإسكندرية ، أسوان ، الإسماعيلية ، المنيا ، القاهرة ، وأسيوط).

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة والمتجرين بها.

ترشيحاتنا

إحالة مذيعة سعودية للتحقيق بسبب ملابسها غير المحتشمة.. فيديو

أول تعليق لـ تريزيجيه عقب خروج المنتخب المصري من المونديال

وزراة الطيران: ثبات أسعار تذاكر السفر

مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم منتخب أوروجواى

تريزيجيه يوجه رسالة تحذير للجماهير المصرية بعد وداع المونديال

الإبقاء على الفائدة.. قرار البنك المركزي المرتقب الخميس المقبل

شاهد.. رد فعل مارادونا عقب هدف ميسي في نيجيريا

تعرف على ممولى عناصر تنظيم الإخوان المسلح

حازم إمام ينعي عبد الرحيم محمد برسالة مؤثرة

تناول منقوع الماء بالليمون والنعناع واكتشف ما سيحدث

إيهاب فهمي يكشف مفاجأة عن شخصية الضابط في مسلسل رحيم

تعرف على تشكيل كرواتيا لمواجهة أيسلندا في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوط أول سلبي بين كرواتيا وآيسلندا فى المونديال.. صور

تفاصيل عقد كوبر ومعاونيه في آخر ميزانية سنوية للجبلاية

مدرب منتخب مصر يعلن رحيله عن الفراعنة برسالة حزينة

شاهد .. ملخص مباراة فرنسا والدنمارك في المونديال

تعادل سلبي بين فرنسا والدنمارك بعد نصف ساعة .. صور

فيديو

الأرجنتين تتقدم على نيجيريا بهدف في الشوط الأول.. فيديو
بطلة مسابقة الرجل الحديدي تكشف كواليس سبقت حصولها على اللقب
القائم يحرم ميسي من الهدف الثاني في شباك نيجيريا
وزير الخارجية: نفخر بنشر 3000 جندي لحفظ السلام في أفريقيا.. فيديو
شاهد.. رد فعل مارادونا عقب هدف ميسي في نيجيريا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟