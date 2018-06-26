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حوادث

إحباط تهريب كمية من النقد الأجنبي وهواتف محمولة بمطار برج العرب

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبي والهواتف المحمولة، وذلك بالمخالفة لقوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي ومكافحة غسيل الأموال وتنظيم الاتصالات.

اشتبه رجال الجمارك في راكبة مصرية قادمة من السعودية بعدما بدت عليها علامات القلق والارتباك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط "آير كايرو" القادمة من ينبع.

قرر محمد عبد الآخر، مدير الجمرك، تمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة داخل حقائبها.

وبتفتيش أمتعه الراكبة ذاتيا تبين وجود 40500 روبية إندونيسية، و550 دولار أمريكي، و255 يورو، و45321 ريال سعودي، و6230 جنيه مصري، و2440 روبيه هندي، 7970روبيه باكستانى، و1574 جنيه سوداني، و67 هاتف محمول مستعمل، و4 باور بانك و3 واى فاى ولاب توب مستعملين و24 جرام ذهب مخبأة داخل 12 حافظة يد نسائية "بوك".

أمر عبد الناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتحرير محضر ضبط برقم 34 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات وإحالة الراكبة للنيابة العامة، مشيرا إلى أن اجمالى التعويضات المستحقة عن الهواتف والمضبوطات غير النقدية بلغت 251 ألف و100 جنيه.

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