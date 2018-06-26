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كأس العالم

القائم يحرم ميسي من الهدف الثاني في شباك نيجيريا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:51 م
ميسي
ميسي
عمرو ابوبكر
حرم قائم مرمى منتخب نيجيريا ميسي نجم الأرجنتين من تسجيل الهدف الثاني، في المباراة التي تقام بين الفريقين الآن على ملعب استاد كريستوفسكي في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم.

وسدد ميسي ركلة حرة مباشرة على يسار حارس المرمى في الدقيقة 33 من عمر المباراة، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة وحريته من تسجيل الهدف الثاني في شباك نيجيريا.

كان ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد افتتح التهديف لمنتخب التانجو ضد نظيره النيجيري الجارية ضمن إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

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