صباح البلد يكشف استعدادات شركات المياه لفصل الصيف

يقدم برنامج "صباح البلد" الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الاثنين تغطية متميزة تقدمها الإعلامية فرح النعسانى عن استعدادات شركات مياه الشرب والصرف الصحى لفصل الصيف والجهود المبذولة للقضاء علي مشكلات انقطاع ونقص المياه وضعفها فى بعض المناطق.



كما تقدم تغطية حية من داخل أكبر محطات المياه بمحافظة الجيزة ويكشف المهندس حنفى محمد رئيس شركة مياه الجيزة عن كيفية تنقية المياه ومراحل المعالجة وكيف يتم تحليل عينات المياه للتأكد من جودتها.



برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.



كما يقدم البرنامج ايضا فقرة طبية يومية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى.