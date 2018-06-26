ضبط عاطل مسجل شقي خطر هارب من أحكام بحوزته سلاح ناري بطنطا

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم عاطل مسجل شقي خطر هارب من أحكام بحوزته سلاح ناري بطنطا وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة .



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط " هشام أ. إ"23 سنة عاطل، مقيم بقرية دفرة بدائرة المركز محكوم عليه بالسجن سنة فى جناية (سرقة بالإكراه ) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية "استعراض قوة وإطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليه بالحبس 5 سنوات و4 شهور فى 6 قضايا " 4 ضرب، خيانة أمانة، سرقة" وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار وتم التحفظ على المضبوطات وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

