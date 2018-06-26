الجمل: النقابة تناقش شركات السيراميك والمقاولات والأسمنت بشأن العمال

قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب إن النقابة ستهتم ببعض القضايا المتعلقة بالعمال في الفترة القادمة.



وأضاف الجمل في تصريح" لصدى البلد " أن من أهم الملفات التي ستتم مناقشتها الاهتمام بالرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة موضحا ان اتحاد العمال قدم مشروع قانون للحكومة خاصا بحقوق العمالة غير المنتظمة ولم يتم مناقشته حتى الآن.



وأكد ان قطاع شركات السيراميك والمقاولات والقومية للأسمنت يعاني من بعض المشاكل التي لم يتم حلها حتى الان علاوة على الدورات التثقيفية التي ستقدم للعمال في مراكز التدريب والتأهيل.